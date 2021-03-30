Ankara Demirspor, 1947'deki şampiyonluğunun kabulü için TFF'ye başvurdu





Ayrıca, "Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor, tarihine ve taraftarına olan sorumluluğunu yerine getirerek 1947 yılında elde edilen Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurusunu gerçekleştirdi" ifadeleri de paylaşıldı.

Öte yandan, Ankara Demirspor yönetiminin ilgili başvuru evrakını dün TFF'ye sunduğu, diğer Ankara kulüpleri ve Fenerbahçe yönetimiyle de birlikte hareket edeceği öğrenildi.