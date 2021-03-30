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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:12

, 1947'deki şampiyonluğunun kabulü için TFF'ye başvurdu

AA
Ankara Demirspor, 1947'deki şampiyonluğunun kabulü için TFF'ye başvurdu

, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için dün Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu. Ankara Demirspor yönetiminin diğer Ankara kulüpleri ve yönetimiyle de birlikte hareket edeceği öğrenildi.

Kulübün resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Taraftarımıza saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor, tarihine ve taraftarına olan sorumluluğunu yerine getirerek 1947 yılında elde edilen Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurusunu gerçekleştirdi" ifadeleri de paylaşıldı.

Öte yandan, Ankara Demirspor yönetiminin ilgili başvuru evrakını dün TFF'ye sunduğu, diğer Ankara kulüpleri ve Fenerbahçe yönetimiyle de birlikte hareket edeceği öğrenildi.

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Ankara Demirspor, 1947'deki şampiyonluğunun kabulü için TFF'ye başvurdu
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