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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:01

Beşiktaşlı gol attı Kanada tarih yazdı! Tam 11 gol...

Beşiktaşlı Larin gol attı Kanada tarih yazdı! Tam 11 gol...

'nde tarihi bir maç oynandı. Beşiktaşlı 'in de 1 gol attığı müsabakada Kanada, 'nı deplasmanda 11-0 yendi. Bu skor Kanada Milli Takımı'nın tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. Bermuda ile oynanan ve Kanada'nın 5-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Larin, son 2 maçta 4 gol kaydetmeyi başardı. Bu sonucun ardından Kanada puanını 6 yaparken, Cayman Adaları puansız son sırada yer aldı.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, deplasmanda Cayman Adaları ile karşılaştı. Müsabaka tarihi bir skorla sonuçlandı. 11-0 biten müsabakaya 3 gol atan Cavallini damga vururken, Beşiktaşlı Larin de boş geçmedi.

Kanada rakip filelere ilk yarıda 6, ikinci yarıda ise 5 gol bıraktı. Kanada'nın golleri Cavallini (3), Davies (2), Kane (2), Sturing, Larin, Wotherspoon ve Johnston kaydetti.

Grubun ilk maçında Kanada, Bermuda'yı 5-1 yenerken Beşiktaşlı Larin hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Cayman Adaları karşısında 60 dakika sahada kalan 25 yaşındaki forvet 1 kez fileleri havalandırdı ve son 2 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.

11-0'lık skor Kanada'nın tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer Kanadalı yıldızı Atiba ise Bermuda maçının ardından kamptan ayrılmıştı.

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Beşiktaşlı Larin gol attı Kanada tarih yazdı! Tam 11 gol...
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