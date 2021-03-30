Beşiktaşlı Larin gol attı Kanada tarih yazdı! Tam 11 gol...

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, deplasmanda Cayman Adaları ile karşılaştı. Müsabaka tarihi bir skorla sonuçlandı. 11-0 biten müsabakaya 3 gol atan Cavallini damga vururken, Beşiktaşlı Larin de boş geçmedi.