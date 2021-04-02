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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:32

finali ne zaman oynanacak? final maçı tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi…

finali için geri sayım devam ediyor. Yarı final ayağında Beşiktaş Başakşehir’i uzatmalarda mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Futbolseverler, ne zaman oynanacak ve final maçı tarihi araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi…
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