Batuhan Karadeniz'den çarpıcı sözler! 'Psikolojik destek alsaydım...'

Hekimoğlu Trabzon ile hedefiniz nedir? Başkan Celil Hekimoğlu, senin Trabzonspor'a gidebileceğin yönünde bir paylaşım da yapmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Bulunduğum ortamdan gayet memnunum. Başkanımız izin verirse tabii ki Trabzonspor'a gitmek isterim. Şu an play-off'ları hedefliyoruz. Ben bu çatının altındayım ve burada gereken ilgiyi görüyorum. Bu kulübü yukarıya çıkartmak en büyük hedefim. Dolayısıyla önce bir üst lig, ardından da daha yukarıları hedefliyoruz.