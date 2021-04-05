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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:16

PSG'de korona şoku! Verratti'den sonra Florenzi

AA
PSG'de korona şoku! Verratti'den sonra Florenzi

'nın dev kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain'de bir koronavirüs vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan Veratti'nin ardından bu kez de İtalyan savunma oyuncusu 'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.

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PSG'de korona şoku! Verratti'den sonra Florenzi
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