Süper Lig Puan Tablosu - 5 Nisan Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? 32. Hafta maç sonuçları ve 33. Hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftası, bugün oynanan Fenerbahçe - Denizlispor mücadelesiyle son buluyor. İlk 3 sıra içerisinde yer alan Emre Belözoğlu idaresindeki sarı-lacivertli ekibin maçtan aldığı sonuçla birlikte, ligin zirvesindeki kıran kırana mücadeleyi takip edenler güncel "Süper Lig Puan Tablosu" durumunu öğrenmek isteyerek, 5 Nisan Süper Lig Puan Durumu sıralaması nasıl? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
TFF Spor Toto Süper Lig 32. Hafta güncel puan tablosu ile maç sonuçları ve 33. hafta fikstür detayları şöyle;
(NOT: Puan durumu tablosu ve maç sonuçları Fenerbahçe - Denizlispor maçı sonrasında güncellenecektir.)