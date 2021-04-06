Bu fırsatı kaçırmayın

Trabzonspor, lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'ın aldığı yenilgilerle ilk 3 sıra için yeniden ümitlendi. Bugün Kayseri karşısında alacağı galibiyetle maç fazlasıyla G.Saray ile puan farkını 2, Beşiktaş ile de 5'e indirme şansını yakalayacak Fırtına, bu fırsatı kaçırmamaya kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcularına mücadelenin önemini anlatarak,dedi. Fırtına'davesakatlıkları,ileise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.