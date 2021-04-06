Bu fırsatı kaçırmayın

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Giriş Tarihi: 6.4.2021

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Ligde bugün Kayserispor ile karşılaşacak olan , 3 puanla yeniden yarışa dahil olmak istiyor. da ekibini bu konuda uyardı

Trabzonspor, lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'ın aldığı yenilgilerle ilk 3 sıra için yeniden ümitlendi. Bugün Kayseri karşısında alacağı galibiyetle maç fazlasıyla G.Saray ile puan farkını 2, Beşiktaş ile de 5'e indirme şansını yakalayacak Fırtına, bu fırsatı kaçırmamaya kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcularına mücadelenin önemini anlatarak, "Bizim için çok şeyin başlangıcı olacak bir karşılaşmaya çıkacağız. Size güveniyorum. Kazanacağız ve yarışta var olduğumuzu göstereceğiz" dedi. Fırtına'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat ve Kamil sakatlıkları, Abdulkadir Parmak ile Edgar ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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