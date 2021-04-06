Bu fırsatı kaçırmayın

Ligde bugün Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 3 puanla yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Abdullah Avcı da ekibini bu konuda uyardı
Trabzonspor, lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'ın aldığı yenilgilerle ilk 3 sıra için yeniden ümitlendi. Bugün Kayseri karşısında alacağı galibiyetle maç fazlasıyla G.Saray ile puan farkını 2, Beşiktaş ile de 5'e indirme şansını yakalayacak Fırtına, bu fırsatı kaçırmamaya kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcularına mücadelenin önemini anlatarak, "Bizim için çok şeyin başlangıcıolacak bir karşılaşmaya çıkacağız.Size güveniyorum. Kazanacağızve yarışta var olduğumuzu göstereceğiz" dedi. Fırtına'da AbdülkadirÖmür, Trondsen, Afobe, Berat ve Kamil sakatlıkları, AbdulkadirParmak ile Edgar ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.