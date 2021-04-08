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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Şifre: Kahveci

VOLKAN DEMİR
Şifre: Kahveci

Maça 10 numara başlayacak , Pelkas ve ile yer değiştirecek

Kanarya'nın yeni hocası, son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa kadroda başka değişiklik düşünmüyor
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün sarılacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak. Kanarya'nın 11'inde, 1-0 kazanılan Denizlispor, maçından farklı olarak tek değişiklik yapılması bekleniyor. Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği gelen bilgiler arasında. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.

90 DAKİKALIK SEVİYEYE GELDİ
İrfan'ın sakatlık sonrası yaşadığı hastalığın etkilerini de tamamen atlatmasının ardından fiziksel olarak 90 dakikalık seviyeye geldiği bildirildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, Belözoğlu'nun hücumdaki jokeri olacak. Maça 10 numara pozisyonunda başlayacak olan İrfan'ın zaman zaman Pelkas zaman zaman da Valencia ile yer değiştirerek çizgiye de ineceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda başka bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.


3 BELGEYLE CEVAP

BELGE 1
TFF_Org kendi sitesinde verdiği bilgide ilk Türkiye Şampiyonası'nın 1924'te Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı Milli Lig olduğu belirtiliyor.


BELGE 2
1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken, Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki Türkiye Şampiyonluğu'nda görev aldığını itiraf ediyor.

BELGE 3
1959 öncesi şampiyonlukları inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen G.Saray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için Türkiye geneli ilk şampiyonluğumuz itirafını yapıyor.

F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
ANTALYASPOR maçı ile F.Bahçe kariyeri başlayan İrfan Can, o karşılaşmada son 23 dakika oyuna girdi. Konyaspor'a karşı 31, G.Birliği mücadelesinde 33 dakika oynadı. Beşiktaş derbisine 11 başlayıp 58 dakika sahada kaldı. Denizlispor mücadelesinde son 27 dakika görev aldı.

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