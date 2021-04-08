Şifre: Kahveci

Kanarya'nın yeni hocası, son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa kadroda başka değişiklik düşünmüyorenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün sarılacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak. Kanarya'nın 11'inde,Belözoğlu'nun,gelen bilgiler arasında. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.İrfan'ın sakatlık sonrası yaşadığı hastalığın etkilerini de tamamen atlatmasının ardındanbildirildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, Belözoğlu'nun hücumdaki jokeri olacak. Maça 10 numara pozisyonunda başlayacak olan İrfan'ın zaman zaman Pelkas zaman zaman da Valencia ile yer değiştirerek çizgiye de ineceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda başka bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.TFF_Org kendi sitesinde verdiği bilgide ilk Türkiye Şampiyonası'nın 1924'te Ankara'daorganizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı Milli Lig olduğu belirtiliyor.1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken, Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki Türkiye Şampiyonluğu'nda görev aldığını itiraf ediyor.1959 öncesi şampiyonlukları inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen G.Saray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için Türkiye geneli ilk şampiyonluğumuz itirafını yapıyor.ANTALYASPOR maçı ile F.Bahçe kariyeri başlayan İrfan Can, o karşılaşmada son 23 dakika oyuna girdi. Konyaspor'a karşı 31, G.Birliği mücadelesinde 33 dakika oynadı. Beşiktaş derbisine 11 başlayıp 58 dakika sahada kaldı. Denizlispor mücadelesinde son 27 dakika görev aldı.