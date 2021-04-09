Donk’la yola devam

Ligde yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda kalan 9 maçta alınacak 27 puanın, takımı da zafere götüreceğine inanılıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan G.Saray'da haftalardır sorun yaşanan savunmada kilit isim Marcao da formasına kavuşuyor. Geri dörtlünün beyni olan Brezilyalı oyuncunun yanında ise Luyindama beklense de Donk forma giyecek.Annesi vefat eden ve Nijerya'ya giden Henry Onyekuru yerine ise Ryan Babel'e forma verilecek. Hollandalı yıldız, Karagümrük maçında sol açıkta görev yapacak ve ikinci forvet rolünü üstlenecek.Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç- Taylan Antalyalı ikilisinden Emre'nin 10 günlük karantina süreci dolduTaylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.