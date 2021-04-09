Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Donk’la yola devam
Giriş Tarihi: 9.4.2021

Donk’la yola devam

MEHMET ÖZCAN
Donk’la yola devam

Düşüşteki Saracchi, yerini ’e bırakırken, sağ bekte forma Yedlin’in. Luyindama kulübede oturacak. Marcao-Donk sahada olacak

Ligde yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda kalan 9 maçta alınacak 27 puanın, takımı da zafere götüreceğine inanılıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan G.Saray'da haftalardır sorun yaşanan savunmada kilit isim Marcao da formasına kavuşuyor. Geri dörtlünün beyni olan Brezilyalı oyuncunun yanında ise Luyindama beklense de Donk forma giyecek. Sol bekte Hatay maçında hayal kırıklığı yaşatan Saracchi'nin yerine sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'in sahaya çıkacağı sağ bekte ise Yedlin'in olacağı öğrenildi.

SOLDA BABEL RÜZGÂRI
Annesi vefat eden ve Nijerya'ya giden Henry Onyekuru yerine ise Ryan Babel'e forma verilecek. Hollandalı yıldız, Karagümrük maçında sol açıkta görev yapacak ve ikinci forvet rolünü üstlenecek. Tek forvete dönen Fatih Terim'in bu hafta Falcao ile başlaması ve kanatlarda Babel'le birlikte Oğulcan Çağlayan'a şans vermesi bekleniyor.

EMRE'NİN KARANTİNASI BİTTİ
Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç- Taylan Antalyalı ikilisinden Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu. Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç, hocası Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük'e karşı forma giyebilecek. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan Galatasaray'a dönmek istiyor
Son dakika haberi: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması
‘Doktor Kıyamet’ten gündem yaratacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Son dakika: Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı! Atiba, Cenk Tosun ve Aboubakar...
SON DAKİKA | Bilim Kurulu Üyesinden ek tedbir açıklaması: Ramazanda kapanabilir...
Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Draghi'nin kullandığı ifadeyi iade ediyoruz
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Donk’la yola devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA