Donk’la yola devam

Düşüşteki Saracchi, yerini Emre Taşdemir’e bırakırken, sağ bekte forma Yedlin’in. Luyindama kulübede oturacak. Marcao-Donk sahada olacak
Ligde yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda kalan 9 maçta alınacak 27 puanın, takımı da zafere götüreceğine inanılıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan G.Saray'da haftalardır sorun yaşanan savunmada kilit isim Marcao da formasına kavuşuyor. Geri dörtlünün beyni olan Brezilyalı oyuncunun yanında ise Luyindama beklense de Donk forma giyecek. Sol bekteHatay maçında hayal kırıklığı yaşatanSaracchi'nin yerine sakatlığını atlatanEmre Taşdemir'in sahaya çıkacağı sağbekte ise Yedlin'in olacağı öğrenildi.
SOLDA BABEL RÜZGÂRI
Annesi vefat eden ve Nijerya'ya giden Henry Onyekuru yerine ise Ryan Babel'e forma verilecek. Hollandalı yıldız, Karagümrük maçında sol açıkta görev yapacak ve ikinci forvet rolünü üstlenecek. Tek forvete dönen Fatih Terim'inbu hafta Falcao ile başlamasıve kanatlarda Babel'le birlikte OğulcanÇağlayan'a şans vermesi bekleniyor.
EMRE'NİN KARANTİNASI BİTTİ
Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç- Taylan Antalyalı ikilisinden Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu.Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç,hocası Fatih Terim'in görev vermesihalinde Karagümrük'e karşı formagiyebilecek. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.