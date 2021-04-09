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Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:07 Son Güncelleme: 9.4.2021 13:19

Fenerbahçeli Barış Sungur'un takımı amatör lige düştü!

DHA
Fenerbahçeli Barış Sungur'un takımı amatör lige düştü!

'de şampiyonluk yarışı veren 'nin sezon başında yıldız adayı olarak Misli.com 3. Lig ekibi 'den transfer edip ardından aynı ligdeki 'a kiralık verdiği Barış Sungur, ligin bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Fenerbahçe'nin Bucaspor'da yalnız 2 profesyonel lig maçında 46 dakika forma giyip 1 gol atmasına rağmen geçen yaz 5 yıllığına renklerine bağladığı 19 yaşındaki forvet, takımıyla 1 ay antrenmana çıktıktan sonra tecrübe kazanması için Muğlaspor'a verildi.

3. Lig 4. Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor'da yedek kalan gurbetçi forvet, 7'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 28 lig maçının yalnız 17'sinde forma giyebildi.

Yalnız 1 kez 90 dakikayı tamamlayabilen Barış, toplam 647 dakika sahada kalıp gol atamadı. Muğlaspor, ligde 28 haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyetle 19 puan toplarken son sıradan çıkamayarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketti.

Barış'ın yeni yılda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek.

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Fenerbahçeli Barış Sungur'un takımı amatör lige düştü!
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