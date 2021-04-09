Son dakika: Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Belhanda'dan sonra o geliyor...

Son dakika haberi.. Younes Belhanda ile yollarını ayırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki isim belirlendi.
Emre Akbaba'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, Belhanda'nın da takımdan ayrılmasından sonra 10 numara transfer için hedefini belirledi.
Sarı-Kırmızılılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle yapamadığı 10 numara transferini bitirmek istiyor.
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira.
SCOUT EKİBİ ÖNERMİŞTİ!
Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.
Yönetim, Midtjylland kulübüne istek mektubu göndererek 22 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Evander Ferreira için resmi temas sağladı.
UEFA ENGELİ KALKIYOR!
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.
GALATASARAY 6 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI!
Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi.
Kariyerinde Vasco da Gama ve Midtjylland formaslrı giyen Evander Ferreira, Brezilya U17 takımıyla çıktığı 11 maçta 7 golü bulunuyor.