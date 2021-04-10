İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

Dünya futbolunun en prestijli liglerinden olan İspanya La Liga'da 30. Hafta, efsanevi el clasico maçına sahne oluyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Barcelona, ligde kendisini 3. Sırada yakında takip eden Real Madrid'e konuk oluyor. Atletico Madrid'i ilk sıradan düşürmeyi hedefleyen Messi'li Barça, Real Madrid deplasmanından 3 puanla dönmenin ve efsane el clasico tarihine bir galibiyet daha yazdırmanın peşinde. Öte yandan mücadeleyi izlemek ve devlerin savaşına tanık olmak isteyen sporseverler Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 30. Hafta Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı ile el clasico maçının tarih ve saat detayları şöyle;