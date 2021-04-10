Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'a ilk dakikalarda sakatlık şoku! Yedlin iki kez kendini denedi...
Giriş Tarihi: 10.4.2021 19:40 Son Güncelleme: 10.4.2021 19:41

Son dakika: 'a ilk dakikalarda sakatlık şoku! Yedlin iki kez kendini denedi...

Son dakika: Galatasaray'a ilk dakikalarda sakatlık şoku! Yedlin iki kez kendini denedi...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında , sahasında 'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk dakikaları bol pozisyonlu geçerken sarı-kırmızılı takımın Mostafa Mohamedle bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Karagümrük'te Ndao'nun 1 şutu ise direkten döndü. Karşılaşmanın henüz 20'inci dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren , kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'de son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan bir maça Karagümrük karşısında çıktı. Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 9'uncu dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti ancak gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Bu pozisyonun ardından maça ortak olan Karagümrük, Galatasaray yarı alanında daha fazla gözüktü ve Ndao'nun 1 şutu direkten döndü. İki takımında karşılıklı pozisyonlarının sürdüğü sırada Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

İKİ KEZ DENEDİ

Bu sezon devre arasında Newcastle United'dan bedelsiz olarak kadroya katılan DeAndre Yedlin, Karagümrük'ten Lens ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Bileğine basılan Amerikalı oyuncu, bir süre kendisini saha içerisinde denedi.

Sekerek oynayan Yedlin, kendisini yere bıraktı ve tedavisine saha kenarında devam edildi. Yedlin, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar oyuna alanına döndü. Ancak yine zorluk çeken sağ bek oyuncusu, bu kez değişikliğini istedi ve yerini Şener Özbayraklıya bıraktı.

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Son dakika: Galatasaray'a ilk dakikalarda sakatlık şoku! Yedlin iki kez kendini denedi...
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