Son dakika: Galatasaray'a ilk dakikalarda sakatlık şoku! Yedlin iki kez kendini denedi...

Süper Lig'de son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan bir maça Karagümrük karşısında çıktı. Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 9'uncu dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti ancak gol, VAR kararıyla iptal edildi.