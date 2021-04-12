Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...
Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:59 Son Güncelleme: 12.4.2021 12:02

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! yönetimindeki 70. gol 70 numaralı 'den...

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Dün akşam Erzurum deplasmanından da üç puanla dönen Beşiktaş, şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor. Sezon başında kimsenin takımda düşünmediği 'den maksimum performans alan , hücum aksiyonlarında da Ghezzal'ı bir numara olarak belirledi. Sergen Yalçın yönetiminde 32. maçına çıkan Beşiktaş, 70. golünü 70 numaralı ile atarak 70 puana ulaştı. ...

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, zirvedeki konumunu daha da güçlendirdi. Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek ligdeki 22. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan Beşiktaş, 6 defa mağlup oldu.

Puanını 70'e çıkaran siyah-beyazlı takım, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ile farkı 8'e yükseltti.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, şampiyonluktaki bir başka rakibi Fenerbahçe'nin maç yapmadan geçeceği haftayı da iyi değerlendirerek farkı biraz daha açmaya çalışacak.

70. golünü 70 numaralı Gökhan Töre ile attı ve 70 puana ulaştı

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında 4. golünü 70 numaralı ile atarken, bu sezon Süper Lig'de 70 gole ulaştı. Beşiktaş ayrıca puanını da 70'e yükseltti.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Cyle Larin, Beşiktaş'taki en iyi sezonunu yaşıyor

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Cyle , Beşiktaş formasıyla en iyi sezonunu geçirmeye devam ediyor.

ABD'nin Orlando City ekibinden 2017-2018 sezonu devre arasında transfer edilen Larin, ilk döneminde 4 kez fileleri havalandırdı. Bir sonraki sezon fazla forma şansı bulamayan Larin, sadece bir kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Geçen sezon Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralık gönderilen , teknik direktör 'ın göreve gelişiyle performansını artırdı.

Sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev alan Larin, 15 gole ulaşarak Vincent Aboubakar ile beraber takımının en golcü oyuncusu oldu.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Rachid Ghezzal'den hücuma büyük katkı

Siyah-beyazlıların Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, hücumda takımına katkısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sürdürdü.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında şık bir gole imza atan Ghezzal, 34. haftada da güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Ghezzal, bu sezon atılan 14 gole de verdiği paslarla katkıda bulundu.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Oğuzhan Özyakup toparlandı

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, bu sezon daha iyi bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 9 gol atan ve bir sonraki sezonda yaşanan şampiyonlukta 5 gollük katkı veren Oğuzhan, sonraki 3 sezon beklentilerden uzak kalmıştı.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

2017-2018 sezonunda gol atma başarısı gösteremeyen Oğuzhan, 2018-2019'da ise sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezonun bir bölümünü Feyenoord ekibinde kiralık olarak geçiren Oğuzhan, Beşiktaş'ta oynadığı 12 maçta ise yine 1 gol atabildi.

Bu sezon 17 maçta forma şansı bulan Oğuzan, 3 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

8 maçı kaldı

Siyah-beyazlı ekip, kalan 8 haftada biri derbi maçı olmak üzere 4 kez deplasmana gidecek. Ligin 35. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki maçta son haftaların başarılı ekibi Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek siyah-beyazlı ekip, daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş, 38. haftada Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu sezon evindeki son maçı Fatih Karagümrük ile oynayacak siyah-beyazlı takım, deplasmandaki Göztepe maçıyla 2020-2021'i tamamlayacak.

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