Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın yönetimindeki 70. gol 70 numaralı Gökhan Töre'den...

Dün akşam Erzurum deplasmanından da üç puanla dönen Beşiktaş, şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor. Sezon başında kimsenin takımda düşünmediği Larin'den maksimum performans alan Sergen Yalçın, hücum aksiyonlarında da Ghezzal'ı bir numara olarak belirledi. Sergen Yalçın yönetiminde 32. maçına çıkan Beşiktaş, 70. golünü 70 numaralı Gökhan Töre ile atarak 70 puana ulaştı. Beşiktaş haberleri...

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, zirvedeki konumunu daha da güçlendirdi. Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek ligdeki 22. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan Beşiktaş, 6 defa mağlup oldu.

Puanını 70'e çıkaran siyah-beyazlı takım, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ile farkı 8'e yükseltti.