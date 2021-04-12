Gole böyle sevindiler! Mert Hakan, Ozan ve İrfan Can'dan kahve sevinci göndermesi...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+2'de Sinan Gümüş kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ekibi, bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak 70 puanlı lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.