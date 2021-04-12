Talisca, "Şenol Güneş'in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine 'Baba' diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti" şeklinde konuştu.