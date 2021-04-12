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Giriş Tarihi: 12.4.2021 12:07 Son Güncelleme: 12.4.2021 12:27

Talisca'dan ve açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

İHA
Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Son dakika haberi... 'ın eski yıldızı , 'a transfer olacağı iddialarına cevap verdi. Brezilyalı oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdaki günleri, , ve Beşiktaş taraftarıyla da ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Benfica'dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou'da sürdüren , Brezilya'da evinin kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan Talisca, samimi açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"

2016-2017 sezonunda siyah-beyazlılar ile yaşadığı şampiyonluğa değinen Talisca, "'a geldiğim ilk sezon saha içi ve saha dışında takımda çok güzel bir hava vardı. Takım olarak çok çalışıyorduk. Çok gol attığımız, güzel maçlar oynadığımız bir sezondu. Tüm çalışmamızın emeğini saha içinde alarak hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM BABAM"

'ta birlikte çalıştığı Teknik Direktör 'ten de bahseden 27 yaşındaki oyuncu, başarılı çalıştırıcının kendisine çok şey kattığını dile getirdi.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Talisca, "'in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine 'Baba' diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti" şeklinde konuştu.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"BENFICA'YA ATTIĞIM GOL, BEŞİKTAŞ KARİYERİMİN BAŞLANGICIYDI"

Brezilyalı yıldız, 2016 yılında formasıyla eski takımı Benfica'ya attığı frikik golünün önemine dikkat çekti. "Benfica'ya karşı attığım gol hem Beşiktaş hem taraftar hem de benim için çok önemliydi" diyen , konuşmasını şöyle sürdürdü:

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

" kariyerimin o gol ile başladığını söyleyebilirim. Maçın son dakikalarında gelen gol kulüp için çok önemliydi. O serbest vuruş sayesinde taraftar ile aramda özel ve kuvvetli bir bağ oluştu ve şansımıza gerçekten çok güzel bir gol oldu."

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU QUARESMA"

Siyah-beyazlı takımdan arkadaşı Ricardo Querasma hakkındaki görüşlerini aktaran Talisca, "Türkiye'de beraber ya da rakip olarak oynadığım en iyi futbolcu 'ydı. Serbest vuruşlarımıza gelirsek, düşünülenin aksine aramızda bu konuda hiçbir zaman bir tartışma geçmedi. Bazen o, bazen ben kullanıyordum. Saha içinde olabilecek tatlı atışmalardı. Kimin daha iyi olduğu konusunda ise sanırım attığımız goller cevabı verecektir" dedi.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"HERHANGİ BİR TÜRK TAKIMI İLE GÖRÜŞMEDİM"
'tan ayrıldıktan sonra adının birçok Türk takımıyla anılmasının hatırlatılması üzerine yetenekli futbolcu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. , transfer söylentileri ile ilgili şöyle konuştu:

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"Türkiye'den ayrıldığım dönemden beri her transfer döneminde hakkımda özellikle Galatarasay olmak üzere birçok haber çıktı. da dahil olmak üzere hiçbir Türk takımı ile görüşmedim ve kimseden resmi bir teklif almadım. Yazılan tüm haberler yalandı."

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAYRANIM VE ÇOK ÖZLÜYORUM"

'ta geçirdiği günleri özlediğine vurgu yapan Talisca, siyah-beyazlı taraftarlardan ise övgüyle bahsetti.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Talisca, "Türkiye'de yaşadığım döneme dair şikayet edebileceğim tek bir anım yok. Muhteşem iki sene geçirdim. Geldiğim ilk andan itibaren taraftara hayran kaldım. Beraber 3'lü çektiğimiz o anları unutamıyorum ve her seferinde gülümseyerek hatırlıyorum.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Taraftar her zaman bana çok büyük ilgi ve sevgi gösterdi, hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medya üzerinden 'ı özlediğim anlarda paylaşımlar yapıyorum çünkü Beşiktaş'ta yaşadığım her an çok özeldi ve unutulmaması gereken, tekrar tekrar hatırlanması gereken anılar olduğunu düşünüyorum. O günleri çok özlüyorum" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"TAKIMDAN AYRILIRKEN BENİM SÖZ HAKKIM YOKTU"

'tan ayrılış sürecinde yaşananları anlatan Talisca, "Taraftarın bana çok kızdığını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse o süreçte benim çok fazla bir söz hakkım yoktu. Sözleşmem sebebiyle tüm haklarım Benfica'ya aitti ve onlar ne derse yapmak zorundaydım. O şekilde de oldu. Güç Benfica'nın elindeydi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Bir gün yeniden Türkiye'de futbol oynamak istediğini sözlerine ekleyen , "Her zaman söylediğim gibi Türkiye'de yaşadığım 2 sene hayatımın en güzel anılarıydı. benim için çok özel bir yere sahip, taraftara olan hayranlığım ise bambaşka.

Son dakika: Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Hep beni desteklemeye devam ettiler ve hala bağlantı içerisindeyiz. Şu an zaman söylemek için erken olsa da uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye'ye dönmek istiyorum" dedi.

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Talisca'dan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?
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