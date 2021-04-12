Trabzonspor'da Umut Meraş pazarlığı başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer harekâtına start verdi. Bordo-Mavililer, Le Havre forması giyen milli oyuncu Umut Meraş için resmi görüşmelere başladı. 25 yaşındaki sol bekin bonservis bedeli için Fransız kulübünden rakam istenirken, bu transfer için 2 milyon Euro civarında bir bütçe belirlendi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Umut'un Türkiye'ye dönme ve bordo-mavililerde oynama fikrine sıcak baktığı ancak kulübüyle yapılan bonservis pazarlıklarının şekillenmesinin ardından oyuncuyla direkt temaslara geçileceği de öğrenildi. Umut, 2019-20 sezonunda 1.3 milyon Euro'ya Bursa'dan Le Havre'ye gitmişti.
DURAKLAMA DÖNEMİ
Bu arada son 3 üç maçından beraberlikle ayrılan ve üç deplasmanda fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Trabzonspor, zirve yarışında fırsatları değerlendiremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçtiği 9. haftadan itibaren yakalanan ivme son üç haftada durdu.
SON SEKİZ MAÇTA 10 PUAN
Avcı yönetimindeki ilk 17 maçta aldığı 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarak maç başına 2.47 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçında da alınan beraberlikle duraklama dönemine girdi. Son 8 mücadelesinde sadece iki kez gülen Trabzonspor, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 10 puan toplayabildi. 1.25 de puan ortalamasında kaldı.
AVCI: ÖNÜMÜZE BAKALIM
Oynadığı son üç deplasman karşılaşmasında gol bile atamayan Trabzonspor'da Çaykur Rizespor beraberliği moralleri bozdu. Soyunma odasına giren teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara kısa bir konuşma yaptı. 57 yaşındaki teknik adamın, "Kazanmak için her şeyi yaptığınız için bu üzüntünüz normal. Ama kafamızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız. Kazanmamız gereken maçlar var" dediği öğrenildi.
NWAKAEME İLE EKUBAN DÖNÜYOR
Trabzonspor'un iki yıldızı Nwakaeme Ekuban'ın, cumartesi oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden sürekli bilgiler alırken, kas ağrıları önemli oranda azalan ikilinin forma giyme ihtimali belirdi.