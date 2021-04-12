Umut Meraş pazarlığı başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer harekâtına start verdi. Bordomavililer, Le Havre forması giyen milli oyuncu Umut Meraş için resmi görüşmelere başladı. 25 yaşındaki sol bekin bonservis bedeli için Fransız kulübünden rakam istenirken,Umut'un Türkiye'ye dönme ve bordo-mavililerde oynama fikrine sıcak baktığı ancak kulübüyle yapılan bonservis pazarlıklarının şekillenmesinin ardından oyuncuyla direkt temaslara geçileceği de öğrenildi.OYNADIĞI son üç deplasman karşılaşmasında gol bile atamayan Trabzonspor'da Çaykur Rizespor beraberliği moralleri bozdu. Soyunma odasına giren teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara kısa bir konuşma yaptı. 57 yaşındaki teknik adamın, "Kazanmak için her şeyi yaptığınız için bu üzüntünüz normal. Ama kafamızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız. Kazanmamız gereken maçlar var" dediği öğrenildi.TRABZONSPOR'UN iki yıldızı Nwakaeme Ekuban'ın, cumartesi oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden sürekli bilgiler alırken, kas ağrıları önemli oranda azalan ikilinin forma giyme ihtimali belirdi.