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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:14 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:14

maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Borussia Dortmund Manchester City maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?

, bugün evinde ilk maçta 2-1’lik skorla boyun eğdiği ’i ağırlıyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla finale gitmek isteyen City, ilk maçtaki avantajını kullanarak yarı final biletini kapmak istiyor. Alman ekibi ise evinde galip gelerek City’i eleme peşinde. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen Borussia Dortmund Manchester City maçında ne zaman, bugün saat kaçta oynanacak? Dortmund City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler ve maçla ilgili detaylar haberimizde…

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı 2. turunda bugün, Borussia Dortmund evinde Manchester City'i konuk edecek. Alman ekibi, 2-1'in rövanşında 1-0'lık skorla sahadan ayrıldığı takdirde yarı finale adını yazdıran takım olacak. City'nin 1 veya daha fazla gol bulması halinde ev sahibinin maçı 2 farkla kazanması gerekiyor. Beraberlik ve her türlü City galibiyetinde ise gülen taraf İngiliz temsilcisi olacak. Dünyaca ünlü yıldızlara sahip iki takımın mücadelesi öncesi merak edilen sorular: Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Borussia Dortmund ile Manchester City arasında oynanan ilk maç City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Kevın De Bruyne ve Reus'un karşılıklı gollerinden sonra sahneye çıkan Phil Foden, 90. dakikada maçın skorunu belirlemişti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Dortmund ile Manchester City arasındaki kritik maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

DORTMUND: BÜRKİ, HUMMELS, EMRE CAN, AKANJİ, MEUNİER, GUERREİRO, DELANEY, BELLİNGHAM, REUS, HAZARD, HAALAND

MANCHESTER CİTY: EDERSON, WALKER, LAPORTE, STONES, MENDY, RODRİ, İLKAY, DE BRUYNE, FODEN, STERLİNG, JESUS

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Borussia Dortmund Manchester City maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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