Borussia Dortmund Manchester City maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı 2. turunda bugün, Borussia Dortmund evinde Manchester City'i konuk edecek. Alman ekibi, 2-1'in rövanşında 1-0'lık skorla sahadan ayrıldığı takdirde yarı finale adını yazdıran takım olacak. City'nin 1 veya daha fazla gol bulması halinde ev sahibinin maçı 2 farkla kazanması gerekiyor. Beraberlik ve her türlü City galibiyetinde ise gülen taraf İngiliz temsilcisi olacak. Dünyaca ünlü yıldızlara sahip iki takımın mücadelesi öncesi merak edilen sorular: Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Borussia Dortmund ile Manchester City arasında oynanan ilk maç City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Kevın De Bruyne ve Reus'un karşılıklı gollerinden sonra sahneye çıkan Phil Foden, 90. dakikada maçın skorunu belirlemişti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Dortmund ile Manchester City arasındaki kritik maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
DORTMUND: BÜRKİ, HUMMELS, EMRE CAN, AKANJİ, MEUNİER, GUERREİRO, DELANEY, BELLİNGHAM, REUS, HAZARD, HAALAND
MANCHESTER CİTY: EDERSON, WALKER, LAPORTE, STONES, MENDY, RODRİ, İLKAY, DE BRUYNE, FODEN, STERLİNG, JESUS