Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

EN SON İHTİMAL SPORTİNG LİZBON! ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU GİBİ...

Cristiano Ronaldo için en son ihtimal futbola başladığı Sporting Lizbon! Mucize de olsa Sporting Lizbon yönetimi Ronaldo'yu futbolu bırakmadan Lizbon'a getirmek istiyor. Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Ronaldo, U-15, U-17, U-19 ve A takım formaları giydi. Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.