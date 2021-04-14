Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:31 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:46

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Ronaldo'nun yeni takımı hakkında iddiası! Juventus ile arasındaki sözleşme krizi devam ediyor. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Serie A'da Inter'ın 12 puan gerisine düşmesi Ronaldo'nun İtalya'da kalma ihtimalini de zayıflatıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece dört gol atabildi. Ronaldo hakkında transfer iddiaları de peş peşe geliyor. PSG'nin ardından bir dünya devi daha Ronaldo'ya talip oldu!

Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo hakkında iddiası! Dünya futbolunun son 10 senesine damga vuran 'nun yeni durağı neresi olacak? Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon Juventus, son yılların en kötü performansını ortaya koydu. Şampiyonluk şansını zora sokan Juventus, devler liginden de elendi. Cristiano Ronaldo'nun bu sezonun ardından Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ronaldo'nun Manchester United'a dönme şansı da var. SABAH.COM.TR SPOR |

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

SON DAKİKA: CRİSTİANO RONALDO MANCHESTER UNİTED'A GERİ Mİ DÖNECEK?

Kariyerinde formasıyla en üst seviyeye çıkan , 'da yıldızını parlatmıştı. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan sonra Real Madrid'e dönmek istediği ifade edildi fakat Real Madrid bu ihtimali değerlendirmedi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

MBAPPE AYRILIRSA İLK ADAY PSG!

Fransızların dünya yıldızı Kylian Mbappe eğer sezon sonunda PSG'den ayrılırsa Fransız ekibi Ronaldo'yu transfer etmek istiyor. Ronaldo için bir numaralı alternatif PSG olarak dikkat çekiyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

RONALDO ESKİ TAKIMI MANCHESTER UNİTED'A MI DÖNECEK?

'dan 2003 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen , Sir Alex Ferguson yönetiminde dünyanın en iyi futbolcularından biri oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

2009 senesinde 94 milyon Euro'ya 'e transfer olan Ronaldo, burada da Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Calcio Mercato internet sitesinde yer alan habere göre için Manchester United devreye girdi! Ronaldo, İtalya'dan ayrılmak istiyor. Ronaldo, bir gün Manchester United'a dönme konusunda her zaman olumlu düşünceleri olduğunu açıklamıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Sükseli bir transfer yapıp Premier Lig'i kazanmak isteyen Manchester United, sezon sonu için Ronaldo'yu yeniden Manchester şehrine getirmek istiyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

EN SON İHTİMAL SPORTİNG LİZBON! ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU GİBİ...

için en son ihtimal futbola başladığı ! Mucize de olsa Sporting Lizbon yönetimi Ronaldo'yu futbolu bırakmadan Lizbon'a getirmek istiyor. Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Ronaldo, U-15, U-17, U-19 ve A takım formaları giydi. Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

'un Ronaldo'yu evine geri çağırması akıllara ve transferlerini getirdi. Newcastle United'tan ayrıldıktan sonra 2008 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan EY Emre Belözoğlu, Atletico Madrid'e gidip geldikten sonra yine sarı lacivertli takıma dönmüştü.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKTI!

, sportif direktör Giuliano Terraneo döneminde Fenerbahçe'den gönderilmişti. 2015 senesinde sarı lacivertlilerden Başakşehir'e giden Emre Belözoğlu, 'evim' dediği Fenerbahçe'ye 2019 yılında geri EY döndü. Futbolu Fenerbahçe formasıyla bırakan Emre Belözoğlu, daha sonra sportif direktör bir süre önce de teknik sorumlu görevine getirildi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

'ÇOCUKLUK AŞKIMSIN SEN İLK GÖZ AĞRIMSIN...'

, Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra Vestel Manisaspor macerasının ardından Galatasaray'da düzenli forma giymeye başladı. Takım kaptanlığına getirilen Arda Turan, 10 numaralı formanın da sahibi oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Arda 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada La Liga şampiyonluğu da yaşayan , Barcelona'ya imza attıktan sonra düşüşe geçti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Barcelona'da umduğunu bulamayan , sükseli bir şekilde Medipol Başakşehir'e imza attı. Başakşehir macerası da istediği gibi gitmeyen Arda Turan, 'Her zaman Galatasaraylıyım. EY Fatih Hocam da isterse yuvama geri dönmek isterim.' demişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Fatih Terim'in da kararıyla , bu sezon başında Galatasaray'a geri döndü. Arda, takım kaptanlığına getirildi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...
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