Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...

Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo hakkında son dakika iddiası! Dünya futbolunun son 10 senesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı neresi olacak? Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon Juventus, son yılların en kötü performansını ortaya koydu. Şampiyonluk şansını zora sokan Juventus, devler liginden de elendi. Cristiano Ronaldo'nun bu sezonun ardından Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ronaldo'nun Manchester United'a dönme şansı da var. SABAH.COM.TR SPOR |
SON DAKİKA: CRİSTİANO RONALDO MANCHESTER UNİTED'A GERİ Mİ DÖNECEK?
Kariyerinde Real Madrid formasıyla en üst seviyeye çıkan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'da yıldızını parlatmıştı. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan sonra Real Madrid'e dönmek istediği ifade edildi fakat Real Madrid bu ihtimali değerlendirmedi.
MBAPPE AYRILIRSA İLK ADAY PSG!
Fransızların dünya yıldızı Kylian Mbappe eğer sezon sonunda PSG'den ayrılırsa Fransız ekibi Ronaldo'yu transfer etmek istiyor. Ronaldo için bir numaralı alternatif PSG olarak dikkat çekiyor.
RONALDO ESKİ TAKIMI MANCHESTER UNİTED'A MI DÖNECEK?
Sporting Lizbon'dan 2003 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson yönetiminde dünyanın en iyi futbolcularından biri oldu.
2009 senesinde 94 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, burada da Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Calcio Mercato internet sitesinde yer alan habere göre Cristiano Ronaldo için Manchester United devreye girdi! Ronaldo, İtalya'dan ayrılmak istiyor. Ronaldo, bir gün Manchester United'a dönme konusunda her zaman olumlu düşünceleri olduğunu açıklamıştı.
Sükseli bir transfer yapıp Premier Lig'i kazanmak isteyen Manchester United, sezon sonu için Ronaldo'yu yeniden Manchester şehrine getirmek istiyor.
EN SON İHTİMAL SPORTİNG LİZBON! ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU GİBİ...
Cristiano Ronaldo için en son ihtimal futbola başladığı Sporting Lizbon! Mucize de olsa Sporting Lizbon yönetimi Ronaldo'yu futbolu bırakmadan Lizbon'a getirmek istiyor. Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Ronaldo, U-15, U-17, U-19 ve A takım formaları giydi. Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.
Sporting Lizbon'un Ronaldo'yu evine geri çağırması akıllara Emre Belözoğlu ve Arda Turan transferlerini getirdi. Newcastle United'tan ayrıldıktan sonra 2008 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan EY Emre Belözoğlu, Atletico Madrid'e gidip geldikten sonra yine sarı lacivertli takıma dönmüştü.
FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKTI!
Emre Belözoğlu, sportif direktör Giuliano Terraneo döneminde Fenerbahçe'den gönderilmişti. 2015 senesinde sarı lacivertlilerden Başakşehir'e giden Emre Belözoğlu, 'evim' dediği Fenerbahçe'ye 2019 yılında geri EY döndü. Futbolu Fenerbahçe formasıyla bırakan Emre Belözoğlu, daha sonra sportif direktör bir süre önce de teknik sorumlu görevine getirildi.
'ÇOCUKLUK AŞKIMSIN SEN İLK GÖZ AĞRIMSIN...'
Arda Turan, Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra Vestel Manisaspor macerasının ardından Galatasaray'da düzenli forma giymeye başladı. Takım kaptanlığına getirilen Arda Turan, 10 numaralı formanın da sahibi oldu.
Arda 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada La Liga şampiyonluğu da yaşayan Arda Turan, Barcelona'ya imza attıktan sonra düşüşe geçti.
Barcelona'da umduğunu bulamayan Arda Turan, sükseli bir şekilde Medipol Başakşehir'e imza attı. Başakşehir macerası da istediği gibi gitmeyen Arda Turan, 'Her zaman Galatasaraylıyım. EY Fatih Hocam da isterse yuvama geri dönmek isterim.' demişti.
Fatih Terim'in da kararıyla Arda Turan, bu sezon başında Galatasaray'a geri döndü. Arda, takım kaptanlığına getirildi.