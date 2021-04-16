Beşiktaş Süper Lig'de 17 maç sonra penaltı kazandı...

Son olarak 3 Ocak tarihinde Kayserispor deplasmanında N'Koudou'nun kullandığı penaltı atışıyla gol bulan siyah-beyazlılar, bu kez bu futbolcunun kullandığı atışı değerlendiremedi. Bu sezon 8. kez penaltı kullanan Beşiktaş, bu atışların ikisinden yararlanamadı.