Son dakika: Fenerbahçe kritik Başakşehir sınavında! Emre Belözoğlu'dan sürpriz 11: Luiz Gustavo...

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 İSİM SINIRDA

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.