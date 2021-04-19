Avrupa Süper Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray davet edildi mi sorusu Türk futbolseverler tarafından araştırılıyor. 'Avrupa Süper Ligi kuruldu' bildirisi dün gece saatlerinde yayınlandı. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyuruldu. Avrupa Süper Ligi'ne 3 takım daha katılım sağlayacak. Bu noktada, Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağı merak ediliyor. Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İşte detaylar;