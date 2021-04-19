Avrupa Süper Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray davet edildi mi sorusu Türk futbolseverler tarafından araştırılıyor. 'Avrupa Süper Ligi kuruldu' bildirisi dün gece saatlerinde yayınlandı. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyuruldu. Avrupa Süper Ligi'ne 3 takım daha katılım sağlayacak. Bu noktada, Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağı merak ediliyor. Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İşte detaylar;
AVRUPA SÜPER LİGİ'NE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KATILACAK MI?
Türk futbol kulüplerinin yer aldığı Kulüpler Birliği yeni turnavaya karşı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;
"Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını futbolun ortak çıkarının önüne koyduğunu açıkça ortaya koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz."
AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?
Avrupa Süper Ligi, katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceğini ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemi benimseyecek.
Takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.
Küçük turuncu elmas Dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.
Küçük turuncu elmas Çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.
Avrupa Süper Ligi yönetimi, organizasyonu Ağustos 2021'de başlatmayı hedefliyor. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar euroluk geliri paylaşması ön görülüyor.