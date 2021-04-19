Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:37

'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı?

Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı?

'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Dün gece, Avrupa futbolunu ilgilendiren devrim gibi bir karar alındı. Real Madrid başkanı Florentino Perez'in başkanlığında 12 futbol takımının katılım sağladığı Avrupa Süper Ligi kuruldu. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyurulurken, 3 takımın daha katılım sağlayacağı ifade edildi. Bu noktada ortaya atılan bir diğer iddia, Türkiye liginden de bir takımın Avrupa Süper Ligi’ne katılım sağlayacağı yönünde oldu. Peki, Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İşte detaylar;

Avrupa Süper Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray davet edildi mi sorusu Türk futbolseverler tarafından araştırılıyor. 'Avrupa Süper Ligi kuruldu' bildirisi dün gece saatlerinde yayınlandı. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyuruldu. Avrupa Süper Ligi'ne 3 takım daha katılım sağlayacak. Bu noktada, Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağı merak ediliyor. Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İşte detaylar;

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KATILACAK MI?

Türk futbol kulüplerinin yer aldığı Kulüpler Birliği yeni turnavaya karşı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını futbolun ortak çıkarının önüne koyduğunu açıkça ortaya koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz."

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Süper Ligi, katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceğini ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemi benimseyecek.

Takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.

Küçük turuncu elmas Dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.

Küçük turuncu elmas Çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.

Avrupa Süper Ligi yönetimi, organizasyonu Ağustos 2021'de başlatmayı hedefliyor. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar euroluk geliri paylaşması ön görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
Son dakika | Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüs aşısı 20 milyonu aştı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika | Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi
Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu: Büyük kaos! Avrupa Süper Lig'ine katılacak takımlar...
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA