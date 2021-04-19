Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! 'Galatasaray'ın menfaatleri...'

Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.