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Giriş Tarihi: 19.4.2021 13:50 Son Güncelleme: 19.4.2021 14:06

Başkanı 'den açıklaması! 'Galatasaray'ın menfaatleri...'

DHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! 'Galatasaray'ın menfaatleri...'

haberi... Başkanı , Avrupa Süper Lig'i hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Mustafa Cengiz, birliğe katılan kulüplerin başkanlarının kendisinin yakın dostu olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı sarsan Avrupa Süper Ligi hakkında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de son dakika açıklaması geldi! Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Avrupa Süper Lig'ine dahil olup olmayacağı konusundaki soruya 'Avrupa Süper Ligi'ne katılan başkanlar yakın dostum ayrıca Florentino Perez de yakın dostum. Eğer teklif gelirse camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz.' dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum...'

Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! 'Galatasaray'ın menfaatleri...'
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