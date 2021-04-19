Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’da Tyler Boyd, Beşiktaş maçında yok
Giriş Tarihi: 19.4.2021 20:33 Son Güncelleme: 19.4.2021 20:46

’da , maçında yok

İHA
Sivasspor’da Tyler Boyd, Beşiktaş maçında yok

'in 36. haftasında sahasında lider ’ı konuk edecek olan ’da, başarılı futbolcu ’dan kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan ABD’li futbolcu sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kamp kadrosuna da alınmayan Boyd, Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta da forma giyememişti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 12 maça çıkan Boyd, 5 gol atarken, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 8 kez ilk 11'de görev alan Boyd, 669 dakika oyunda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! İşte il il yeni renk haritası
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde sürpriz takımlar olacak! Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı?
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
Son dakika haberler: Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
Bitcoin neden düştü? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Türkiye'den karşı hamle geldi! Suudi ambargosu DTÖ’ye taşındı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’da Tyler Boyd, Beşiktaş maçında yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA