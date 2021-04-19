Kamp kadrosuna da alınmayan Boyd, Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta da forma giyememişti.Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 12 maça çıkan Boyd, 5 gol atarken, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 8 kez ilk 11'de görev alan Boyd, 669 dakika oyunda kaldı.