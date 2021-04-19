Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 18 Nisan Süper Lig Puan Durumu! Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 35. Hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü
Giriş Tarihi: 19.4.2021 07:03 Son Güncelleme: 19.4.2021 07:04

18 Nisan ! Güncel puan durumu sıralaması nasıl? 35. Hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü

18 Nisan Süper Lig Puan Durumu! Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 35. Hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü

Spor Toto ’in 35. Haftasının kapanış mücadelesinde iki ekibi ve yeşil sahada kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Fenerbahçe olurken, ligin ilk 3 sırasında değişiklik olup olmadığını merak edenler 18 Nisan Spor Toto sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aramaya başladı. 18 Nisan Süper Lig puan durumu cetveli ve 35. Hafta maç sonuçları - 36. Hafta fikstürü detayları.

"Süper Lig puan durumu" tablosu bugün oynanan Spor Toto Süper Lig 35. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmesi sonrası futbolseverler tarafından merak edilerek 18 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? şeklinde araştırılmaya başlandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 35. hafta Süper Lig puan durumu, 35 .hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü (maç programı) detayları şöyle;

35. HAFTA SÜPER LİG PUAN CETVELİ

35. hafta boyunca oynanan tüm müsabakalar sonucunda Süper Lig puan durumu şöyle şekillendi;

SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçları şöyle sonuçlandı

SPOR TOTO SÜPER LİG 36. HAFTA FİKSTÜRÜ

Ligin 36. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle;

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Bediüzzaman Said Nursi’nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika haberi: Çanakkale'de korkutan gelişme! 26 kat arttı: Türkiye birinciliğine yükseldi
Son dakika: Kriz büyüyor! ABD de destek verdi... Putin'den misilleme
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
18 Nisan Süper Lig Puan Durumu! Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 35. Hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA