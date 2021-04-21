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Giriş Tarihi: 21.4.2021 22:44 Son Güncelleme: 21.4.2021 22:51

'den flaş karar! 'nın sözleşmesi feshedildi...

Başakşehir'den flaş karar! Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi...

'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu , TRT Spor'un haberine göre, yıldız oyuncularından 'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Süper Lig'in geçtiğimiz sezonunda şampiyonluk elde ederek tarihinde bir ilki başaran Medipol Başakşehir, bu sezon büyük bir düşüş yaşayarak küme düşme hattında mücadele ediyor.

Ligde Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'ı takımın başına getiren Başakşehir yönetimi, düşme hattından kurtulabilmiş değil. Aykut Kocaman'ın takımın yıldız golcülerinden Demba Ba ile yaşadığı sorunlar nedeniyle de TRT Spor'un haberine göre, Demba Ba'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 37 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu 9 gol attı, 3 asist yaptı.

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Başakşehir'den flaş karar! Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi...
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