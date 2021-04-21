Başakşehir'den flaş karar! Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi...

Süper Lig'in geçtiğimiz sezonunda şampiyonluk elde ederek tarihinde bir ilki başaran Medipol Başakşehir, bu sezon büyük bir düşüş yaşayarak küme düşme hattında mücadele ediyor.

Ligde Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'ı takımın başına getiren Başakşehir yönetimi, düşme hattından kurtulabilmiş değil. Aykut Kocaman'ın takımın yıldız golcülerinden Demba Ba ile yaşadığı sorunlar nedeniyle de TRT Spor'un haberine göre, Demba Ba'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 37 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu 9 gol attı, 3 asist yaptı.