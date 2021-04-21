Gönülden opsiyon!

utboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu,Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı. Ancak bunu Trabzonspor maçını düşünerek erteledi. Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Başkan'ın, bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye gird-i ğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.