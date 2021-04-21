Gönülden opsiyon!

19 karşılaşmada 11’de olan tecrübeli oyuncunun kalan 7 haftada 3 maça ihtiyacı var. Ancak sarıkırmızılı yönetim, teknik heyet ve arkadaşlarıyla uyum içindek ikaptan için şarta gerek duymuyo
Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için ligve Avrupa'da oynanan maçların yarısındanfazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor. 19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübedenhamle oyuncusu olarak düşünülüyor.Terim onun yerine Feghouli, Keremve Onyekuru'ya öncelik veriyor.
SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıylauyum içinde olan 34 yaşındakiArda'dan memnun olduğu için opsiyondakişarta takılı kalınmayacak.
MOTİVASYONSESSİZLİĞİ
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı. Ancak bunu Trabzonspor maçını düşünerek erteledi. Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Başkan'ın, bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.
Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye gird-i ğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.