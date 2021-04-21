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Giriş Tarihi: 21.4.2021 12:51 Son Güncelleme: 21.4.2021 13:10

Küme düşen Schalke'li taraftarlar futbolculara saldırdı! Tesislerden koşarak kaçtılar...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Küme düşen Schalke'li taraftarlar futbolculara saldırdı! Tesislerden koşarak kaçtılar...

Almanya 'nın 30. haftasında ülkenin köklü kulüplerinden , deplasmanda 'e 1-0 mağlup olarak bitime 4 hafta kala küme düştü. Schalke'de maç sonrası tesislere gelen taraftarlarla bir araya gelen furbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04, Arminia Bielefeld'e konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 50. dakikada Fabin Klos'un attığı golle 1-0 kazanarak düşme hattından uzaklaşmak adına nefes aldı. Maçı kaybeden Schalke 04 ise Bundesliga'da bitime 4 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Schalke 04, ise ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu.

MESUT ÖZİL ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga'ya dönmesini diledi.

Küme düşen Schalke'li taraftarlar, futbolcuları böyle kovaladı! | Video

Schalke'de maç sonrası tesislerin etrafında toplanan taraftarlarla bir araya gelen furbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.

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Küme düşen Schalke'li taraftarlar futbolculara saldırdı! Tesislerden koşarak kaçtılar...
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