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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:30

'nın sözleşmesi neden feshedildi? 'dan açıklama

Demba Ba'nın sözleşmesi neden feshedildi? Göksel Gümüşdağ'dan açıklama

'in ile oynadığı mücadelede 'ın forma şansı vermediği 'nın dün ise sözleşmesi feshedilmişti. Yıldız oyuncunun kontratının sonlandırılması adeta şok etkisi yaratırken, Demba Ba sosyal medya hesabından 'fermuar'lı paylaşım yapmıştı. Yaşanan bu olaylar tartışma yaratırken, Başakşehir Başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Demba Ba paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler deplasmanda 2-1 galip gelmişti. Karşılaşmada Demba Ba'nın Aykut Kocaman tarafından oynatılmaması dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından ise flaş bir şekilde Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi. Yıldız oyuncunun kontratının bitirilmesi sonrası ise çarpıcı bir paylaşım geldi. Bir açıklama yapması beklenen Demba Ba, Twitter profilindeki arka plan fotoğrafına 'fermuar' koyarak mesaj verdi.

Bugün ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Demba Ba'nın konuşması ve neler yaşandığını anlatması gerektiğini ifade etti. Çebi'nin bu sözleri sonrasında ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

Denba Ba ile konuştuğunu ve oyuncunun yanlış anlaşıldığını ifade ettiğini belirten Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Demba Ba'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında, "Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Dün sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli." şeklinde konuşmuştu.

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Demba Ba'nın sözleşmesi neden feshedildi? Göksel Gümüşdağ'dan açıklama
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