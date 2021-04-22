Demba Ba'nın sözleşmesi neden feshedildi? Göksel Gümüşdağ'dan açıklama

Denba Ba ile konuştuğunu ve oyuncunun yanlış anlaşıldığını ifade ettiğini belirten Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.