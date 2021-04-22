Fırtına aslan’ı yaraladı

ASLAN YARIŞTA ÖNEMLI BIR AVANTAJIN KIYISINDAN DÖNDÜmaçının aldatıcı olduğu dün ortaya çıktı. Trabzonspor'a yenilmekten sonra anda kurtulan Galatasaray, Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Beşiktaş'ın iki puan kaybettiği haftada şampiyonluk havasına sokacak galibiyeti alamadı.Trabzonspor'un zayıf karnı görülen Serkan Asan savunmada hatasızdı ve kilidi açamayan Aslan'da Kerem kanat değiştirmek zorunda kaldı.İkinci yarıya Feghouli'siz başlayan Aslan, Emre Akbaba ve Halil'in girmesiyle hücumda çoğaldı ancak organize olamadı. Luyindama'nın ceza yayına sektirdiği topa gelişine 90'a vuran Edgar Ie, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası galibiyeti kaçırdıklarını belirterek oyuncularına kızdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.Çok üzgün ve sinirliyim.Futbol akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değil" ifadelerini kullandı.İSTANBUL'DAN 1 puanla dönen bordo-mavililer, deplasmanda serisini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de dış sahada son 15 maçında da yenilgi yüzü görmedi. En son Eddie Newton yönetiminde F.Bahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Trabzonspor ardından oynadığı 15 maçta 7 beraberlik alırken, 8 kez de sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.