Fırtına aslan’ı yaraladı

Beşiktaş’ın teklediği, F.Bahçe’nin bay geçtiği haftada şampiyonluk için umutlanmak isteyen G.Saray son dakikada 1 puanı kurtarabildi. Edgar ile öne geçen Trabzon’a 90+6’da Emre Akbaba yanıt verdi
ASLAN YARIŞTA ÖNEMLI BIR AVANTAJIN KIYISINDAN DÖNDÜ Göztepe maçının aldatıcı olduğu dün ortaya çıktı. Trabzonspor'a yenilmekten sonra anda kurtulan Galatasaray, Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Beşiktaş'ın iki puan kaybettiği haftada şampiyonluk havasına sokacak galibiyeti alamadı. Oyunda ilk yarınınhakimi olan Trabzonspor'da Bakasetas'ınköşeye giden şutunda iyiyer tutan Muslera gole izin vermezken,kornerde Nwakaeme'nin kafasıdirekten döndü. Trabzonspor'un zayıf karnı görülen Serkan Asan savunmada hatasızdı ve kilidi açamayan Aslan'da Kerem kanat değiştirmek zorunda kaldı. Feghouli kötü günündeydi ve Galatasaraybeklenen baskıyı kuramadı. İkinci yarıya Feghouli'siz başlayan Aslan, Emre Akbaba ve Halil'in girmesiyle hücumda çoğaldı ancak organize olamadı. Luyindama'nın ceza yayına sektirdiği topa gelişine 90'a vuran Edgar Ie, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Uzatmadakifrikik organizasyonundanEmre Akbaba ile golü bulan Galatasarayberaberlikle yetindi.
ÇOK SİNİRLİYİM VE ÜZGÜNÜM!
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası galibiyeti kaçırdıklarını belirterek oyuncularına kızdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın tamamındaüstün oynayan,rakibi hiç devreyesokmayantaraftık. Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın. 94 dakika iyioynadık, son dakikadao golü yememeliydik. Çok üzgün ve sinirliyim. Bu oyun duyguların vekahramanlıkların oyunudeğil. Trabzonspor formasıağırdır ve hedefeoynayacaktır. Futbol akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değil" ifadelerini kullandı.
TRABZON DIŞARIDA BİR BAŞKA!
İSTANBUL'DAN 1 puanla dönen bordo-mavililer, deplasmanda serisini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de dış sahada son 15 maçında da yenilgi yüzü görmedi. En son Eddie Newton yönetiminde F.Bahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Trabzonspor ardından oynadığı 15 maçta 7 beraberlik alırken, 8 kez de sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.