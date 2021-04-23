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Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:40 Son Güncelleme: 23.4.2021 19:11

'de ile yollar resmen ayrıldı

Başakşehir'de Demba Ba ile yollar resmen ayrıldı

, tecrübeli golcü ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada "Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, ’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcu Demba Ba'nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını bildirdi.

Medipol Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 'Şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir'de Demba Ba ile yollar resmen ayrıldı
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