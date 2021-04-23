Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İki kadına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs, EURO 2020'de yok
Giriş Tarihi: 23.4.2021 23:02

İki kadına saldırmakla suçlanan , 'de yok

AA
İki kadına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs, EURO 2020'de yok

'nin A Grubu'ndaki rakiplerinden Milli Takımı'nın teknik direktörü , iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak. Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı 'in bulunacağını duyurdu.

Giggs, 2020'nin kasım ayında Manchester kentinde 30'lu yaşlardaki bir kadını yaralamak, 20'li yaşlardaki bir kadına da şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

EURO 2020'DE YERİNİ PAGE'E BIRAKACAK
Bu gelişme sonrası açıklama yapan Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurdu. İcra kurulunun, olayın federasyon ve milli takım üzerindeki etkisini değerlendirmek için toplanacağı da belirtildi.

1990'dan 2014'e kadar forma giydiği Manchester United'ın efsane oyuncuları arasındaki Giggs, aynı kulüpte geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.

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İki kadına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs, EURO 2020'de yok
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