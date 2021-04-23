Mert Müldür memleketi Bingöl'de kahramanlar gibi! "Stili Cafu'ya benziyor"

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Vatandaşlardan Murat Yazıcı da Müldür'ün yeşil sahada çok iyi performans gösterdiğini aktardı. Müldür'ü gururla seyrettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yazıcı, "Geçmişte Brezilya'da Cafu diye bir oyuncu vardı, stili ona benziyor. Muhteşem bir yeteneği var. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Umarım ki gelecekte bizim çocuklar onun gibi iyi yerlere gelir." ifadelerini kullandı.