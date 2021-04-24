İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs kovuldu

TÜRKIYE'NIN, EURO 2020'de A Grubu'ndaki rakibi Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs görevinden alındı. Galler Futbol Federasyonu,iki kadına saldırmakla suçlanan47 yaşındaki teknik adamınAvrupa Şampiyonası'nda takımınbaşında olmayacağını duyurdu. Manchester yakınlarında geçen kasım ayında 30'lu yaşlarda bir kadına fiziksel olarak zarar verdiği, 20 yaşındaki bir kadına da saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Giggs hakkında soruşturma açılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının 28 Nisan Çarşamba günü mahkemeye çıkacağı bildirildi. EURO 2020'de Galler MilliTakımı'nın başında ise RobertPage'in yer alacağı açıklandı.