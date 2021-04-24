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Giriş Tarihi: 24.4.2021

İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs kovuldu

İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs kovuldu
TÜRKIYE'NIN, EURO 2020'de A Grubu'ndaki rakibi Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs görevinden alındı. Galler Futbol Federasyonu, iki kadına saldırmakla suçlanan 47 yaşındaki teknik adamın Avrupa Şampiyonası'nda takımın başında olmayacağını duyurdu. Manchester yakınlarında geçen kasım ayında 30'lu yaşlarda bir kadına fiziksel olarak zarar verdiği, 20 yaşındaki bir kadına da saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Giggs hakkında soruşturma açılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının 28 Nisan Çarşamba günü mahkemeye çıkacağı bildirildi. EURO 2020'de Galler Milli Takımı'nın başında ise Robert Page'in yer alacağı açıklandı.

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İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs kovuldu
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