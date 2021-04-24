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Giriş Tarihi: 24.4.2021 22:18 Son Güncelleme: 24.4.2021 23:03

Podolski kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü!

Podolski Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü!

'in 37. haftasında 'ı konuk ediyor. Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen bugün Galatasaray'a karşı Antalyaspor'da ilk 11'de başladı. Podolski 26. ve 59. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası Podolski için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Süper Lig'de Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan Alman oyuncu Lukas Podolski 59. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

LUKAS PODOLSKİ SÜPER LİG'DE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Alman futbolcu Lukas Podolski maçın 26. dakikasında Şener Özbayraklı'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Maçın 59. dakikasında bir pozisyona yaptığı itirazlar sonrası Podolski 2. kez sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Podolski böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

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Podolski Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü!
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