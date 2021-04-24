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Giriş Tarihi: 24.4.2021 14:06 Son Güncelleme: 24.4.2021 14:36

Son dakika: 'a 'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika... 'in 37. haftasında bu akşam 'la karşılaşacak olan 'a bir kötü haber daha geldi. , Oğuzhan Özyakup ve 'ın ardından Larin'i de kaybeden siyah-beyazlılar, son olarak ise 'dan da yoksun kaldı. Kanadalı yıldız, adale ağrıları sebebiyle Hes Kablo maçının kadrosundan çıkartıldı

Son dakika... Süper Lig'de Ankaragücü ve Sivasspor ile berabere kalarak son 2 maçta 4 puan bırakan Beşiktaş, liderliğini sürdürse de ezeli rakiplerinin nefesini ensesinde hissediyor. 6 hafta kala Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan siyah-beyazlılar, bu akşam Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Beşiktaş'a zorlu mücadele öncesinde üst üste kötü haberler geliyor...

LARIN'DEN SONRA ATİBA DA YOK!

Beşiktaş son dönemde sakatlıklardan en fazla canı yanan takım oldu. Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Aboubakar'dan sakatlıkları sebebiyle faydalanamayan siyah-beyazlılar, dün de Larin'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı oyuncunun Kayseri müsabakasının kadrosuna da alınmadığı açıklandı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları, bu kez de Atiba'dan gelen haberle alt üst oldu.

İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Atiba'nın yoğun maç trafiğinden dolayı adale ağrıları yaşadığı belirtiliyordu.

Kanadalı orta saha, adele ağrılarının artması sebebiyle bu akşam oynanacak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

EKSİK SAYISI 7'YE ÇIKTI!

Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

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Son dakika: Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
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