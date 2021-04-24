Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber! Antalyaspor maçı kadrosuna alındı...
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Anatalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Koronavirüs testi negatife dönen yıldız futbolcu, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Anatalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Koronavirüs testi negatife dönen yıldız futbolcu, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.