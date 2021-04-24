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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:22

Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber! maçı kadrosuna alındı...

Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber! Antalyaspor maçı kadrosuna alındı...

'in 37. haftasında 'a konuk olacak Galatasaray'a Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Koronavirüs testi negatife dönen yıldız futbolcu, maçının kadrosuna dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Anatalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Koronavirüs testi negatife dönen yıldız futbolcu, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

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Son dakika: Galatasaray'a Mohamed'den iyi haber! Antalyaspor maçı kadrosuna alındı...
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