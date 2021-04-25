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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:23 Son Güncelleme: 25.4.2021 13:26

’da bahis iddiasıyla 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

İHA
Gaziantep FK’da bahis iddiasıyla 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Dün akşam yayınlanan özel bir televizyon programında, ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün 3 futbolcusunun -Kasımpaşa maçında bahis oynadıkları iddia edildi. Programa telefon bağlantısı ile katılan futbolcular, iddiaları reddetti.

Dün gece saatlerinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Gaziantep FK oyuncuları Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıklıoğlu'nun Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK- Kasımpaşa maçında yasadışı olduğu belirlenen bir bahis sitesinden bahis oynadıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili programa telefon bağlantısı ile katılan oyuncular iddiaları reddetti. Kulüp cephesinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurumspor maçı sonrası açıklama yapacaklarını ifade etti.

ERZURUMSPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDILAR

Öte yandan, yasa dışı bahis iddialarına adları karışan Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başakcıklıoğlu, Gaziantep FK'nın Süper Ligin 37. haftasında evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Gaziantep FK’da bahis iddiasıyla 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
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