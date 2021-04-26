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Giriş Tarihi: 26.4.2021 22:33 Son Güncelleme: 26.4.2021 22:43

'da 1 koronavirüs vakası!

Trabzonspor'da 1 koronavirüs vakası!

Kulübü'nde A Takım'da görevli bir idari personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca gribal enfeksiyona yakalanan 'ya serum tedavisine başlandı. Evinde istirahat eden Avcı'nın test sonucu negatif çıkarken, Göztepe maçının kafilesinde yer alıp almayacağı yarın (27 Nisan) belli olacak.

Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavili takımda galibiyetle moraller yerine gelirken, 1 personelden ise kötü haber geldi.

Karadeniz ekibinde A Takım'da görevli bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan personelin tedavisine başlandığı ifade edildi.

Öte yandan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın da soğuk algınlığına yakalandığı belirtildi. Avcı'ya serum tedavisi uygulandığı öğrenildi. Evinde istirahat eden Avcı'nın test sonucu negatif çıkarken, Göztepe maçının kafilesinde yer alıp almayacağı yarın (27 Nisan) belli olacak.

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Trabzonspor'da 1 koronavirüs vakası!
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