Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

"AKLİ MELEKELERİNİ TAM OLARAK KULLANAMIYORDU"



Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer aldı.