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Giriş Tarihi: 1.5.2021 10:49 Son Güncelleme: 1.5.2021 10:59

: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

AA
Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen 'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcuyla ilgili şok etkisi yaratacak sonuca vardı. Kurulun hazırladığı raporun, savcılık tarafından analiz edilip soruşturmaya eklenmesi bekleniyor.

'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcuyla ilgili çarpıcı bir sonuca vardı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Arjantin resmi haber ajansı 'da yer alan habere göre, San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

"SAĞLIK EKİBİNİN EYLEMLERİ YETERSİZ, EKSİK VE SORUMSUZCAYDI"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği aktarıldı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

"AKLİ MELEKELERİNİ TAM OLARAK KULLANAMIYORDU"

Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer aldı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Kurulun hazırladığı raporun, tarafından analiz edilip soruşturmaya eklenmesi bekleniyor.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

7 KİŞİ ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Soruşturmada, aralarında beyin cerrahı ve psikiyatrist 'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Arjantinli eski futbolcu, beyin ameliyatının ardından 11 Kasım 2020'de bakımı evde sürdürülmek üzere Buenos Aires eyaletinin Tigre bölgesindeki müstakil eve nakledilmişti.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da 2020'de Tigre kentinde 60 yaşında hayatını kaybetmiş ve ölüm sebebi "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı.

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu

Otopsi raporunda, Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu madde kullanmadığı belirtilmişti.

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Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili şoke eden rapor! 7 kişi suçlanıyordu
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