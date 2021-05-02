Galatasaray'da tedirgin eden futbolcu maaşları... Yeni yönetimin faturası çok ağır!

Süper Lig'de şampiyonluk için Beşiktaşla yarışan Galatasaray, rakibinin Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetin ardından bir maç eksiğiyle zirveden 9 puan uzaklaştı. Mayıs ayı içerisinde seçim yapılması planlanan sarı-kırmızılılarda, yeni seçilecek yönetimi futbolcu maaşları konusunda ağır bir yük bekliyor.
Bu sezon devam eden sözleşmelere göre, 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü olan Galatasaray, yeni yönetimi ağır bir fatura bırakıyor.
Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.
Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda. Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.
TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.
Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.
İŞTE OYUNCU MAAŞLARI (2021-22)
Falcao 5 milyon Euro
Feghouli 3.850 milyon Euro
Muslera 2.5 milyon Euro
Babel 2.5 milyon Euro
Diagne 2.4 milyon Euro
Omar 1.3 milyon Euro
Yedlin 1.150 milyon Euro
Luyindama 1.050 milyon Euro
Marcao 900 bin Euro
Mohamed 600 bin Euro
Ozornwafor 150 bin Euro
Emre Kılınç 8 milyon TL
Jimmy Durmaz 8 milyon TL
Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL
Fatih Öztürk 4 milyon TL
Okan Kocuk 3.250 milyon TL
Taylan Antalyalı 2.5 milyon TL
Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL
TOPLAM 21.4 MİLYON EURO+30.9 MİLYON TL