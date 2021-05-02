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Giriş Tarihi: 2.5.2021 07:02

'da tedirgin eden futbolcu maaşları... Yeni yönetimin faturası çok ağır!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da tedirgin eden futbolcu maaşları... Yeni yönetimin faturası çok ağır!

Mayıs ayında çok adaylı bir seçime girecek olan 'da, yeni seçilecek yönetimin futbolcu maaşları konusunda faturası çok ağır. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden sözleşmelere göre 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü. İşte Galatasaray'da bu sezonun futbolcu maaşları...

Süper Lig'de şampiyonluk için Beşiktaşla yarışan Galatasaray, rakibinin Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetin ardından bir maç eksiğiyle zirveden 9 puan uzaklaştı. Mayıs ayı içerisinde seçim yapılması planlanan sarı-kırmızılılarda, yeni seçilecek yönetimi futbolcu maaşları konusunda ağır bir yük bekliyor.

Bu sezon devam eden sözleşmelere göre, 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü olan Galatasaray, yeni yönetimi ağır bir fatura bırakıyor.

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.

Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda. Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.

TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA

Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.

Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.

İŞTE OYUNCU MAAŞLARI (2021-22)

Falcao 5 milyon Euro

Feghouli 3.850 milyon Euro

Muslera 2.5 milyon Euro

Babel 2.5 milyon Euro

Diagne 2.4 milyon Euro

Omar 1.3 milyon Euro

Yedlin 1.150 milyon Euro

Luyindama 1.050 milyon Euro

Marcao 900 bin Euro

Mohamed 600 bin Euro

Ozornwafor 150 bin Euro

Emre Kılınç 8 milyon TL

Jimmy Durmaz 8 milyon TL

Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL

Fatih Öztürk 4 milyon TL

Okan Kocuk 3.250 milyon TL

Taylan Antalyalı 2.5 milyon TL

Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL

TOPLAM 21.4 MİLYON EURO+30.9 MİLYON TL

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Galatasaray'da tedirgin eden futbolcu maaşları... Yeni yönetimin faturası çok ağır!
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