Galatasaray'da tedirgin eden futbolcu maaşları... Yeni yönetimin faturası çok ağır!

Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda. Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.