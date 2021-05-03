Piyasa değeri olarak en pahalı isim 6.25 milyon Euro ile Saracchi olurken, Emre Kılınç 6 milyon Euro, Yedlin ise 5.25 milyon Euro ile Saracchi'yi takip etti. Ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazananı olan Falcao da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon Euro'luk Mohamed de kenardaydı.