Galatasaray'da son haftalardaki performansı ile takımını sırtlayan Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılı forma ile ligde en çok gol attığı sezonu yaşıyor.
2018-19 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Akbaba, bu dönemde ligde 2 gol atarken geçen sezon ise 4 golde kalmıştı.
Dün Gençlerbirliği ağlarını sarsıp 5. golünü kaydeden 28 yaşındaki oyuncunun 68. dakikada attığı gol ise pozisyon öncesinde topun Babel'in eline çarptığı gerekçesi ile iptal edildi.
Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcu ile G.Saray arasında sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşma sağlanamamıştı.
ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ
Ankara yolculuğu sırasında sırt çantasını havalimanında unutan Ryan Babel, yetkililerden sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.
Babel'in çantası bulundu ve sorun çözüldü. Hollandalı yıldız ikinci iyi haberi de hocası Fatih Terim'den aldı ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'e girdi.
RYAN DONK'UN ZOR ANLARI
İlk yarıda gözüne yabancı madde kaçan Ryan Donk, zor anlar yaşadı. Oyuna devam edemeyen Hollandalı futbolcunun yardımına önce kaleci Muslera, ardından da Şener yetişti. Gözündeki yabancı madde çıkarılan tecrübeli futbolcu, sonrasında ise oyuna devam etti.
14 TAKIMA BEDEL YEDEK KULÜBESİ
Galatasaray'ın yedek kulübesi, değeriyle dikkat çekti. Terim'in ilk 11'de tercih etmediği futbolcuların toplam kadro değeri 31.85 milyon Euro oldu. Bu değer ise ligde Galatasaray dışında yer alan 20 takımın 14'ünün toplam kadro değerinin üzerine çıktı.
Piyasa değeri olarak en pahalı isim 6.25 milyon Euro ile Saracchi olurken, Emre Kılınç 6 milyon Euro, Yedlin ise 5.25 milyon Euro ile Saracchi'yi takip etti. Ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazananı olan Falcao da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon Euro'luk Mohamed de kenardaydı.
TARAFTARI KIZDIRAN İPTAL!
68. dakikada G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golün iptali G.Saray cephesinde şaşkınlık yarattı. Asisti yapan Babel'in arkası dönük koşarken omzuna sürten top, pozisyonun gol olması sonrasında VAR'da incelenirken Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrasında Halis Özkahya tarafından iptal edildi. Sosyal medyada ise Galatasaray taraftarı iptali eleştirdi.
FATİH TERİM'İN SESİ YANKILANDI!
38. dakikada Gedson Fernandes, kontratağa çıkan Candeias'a kayarak faul yaptı ve sarı kart gördü. Gedson'un tekmesinin protokoldeki ekrana bakıp tekrarını gören G.Birliği'nin yedek futbolcuları ve yöneticiler, hakemlere kırmızı kart itirazında bulundu.
Tribündeki itirazları duyan saha kenarındaki Fatih Terim ise "Ne kırmızı kartı! Kırmızı olmaz. Ama bizi hep böyle atıyorsunuz" diye çıkıştı. Sağ omzu çıkan Candeias, ambulansla hastaneye götürüldü. Sosyal medyada da kırmızı kart çıkmamasına tepki geldi.
"HER YERDE KIRMIZI KART"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise maç sonrası hakemi eleştirdi. Gedson'un Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart çıkması gerektiğini söyleyen Bizati, "Bu hareket her yerde kırmızıdır. Çocuğun omzunda yırtık oluştu. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık ve gol yedik" diye konuştu.
1033 GOLE ULAŞTIK
G.Saray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golle birlikte Süper Lig'in en gollü sezonuna ulaştık. Ligin 21 takımla oynandığı ve maç sayısının arttığı 2020-21 sezonunda Emre Akbaba'nın ağları bulması ile toplam gol sayısı 1033 oldu. Bu sezonun ilk golünü Rizesporlu Skoda, F.Bahçe ağlarına yollamıştı.