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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:04 Son Güncelleme: 4.5.2021 14:26

'da yabancılar serbest

DHA
Akhisarspor'da yabancılar serbest

'de bitime 1 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybederek henüz 2 yıl önce 'nde gruplarda mücadele ederken kısa sürede 'den 2. Lig'e kadar düşen 'da yabancılar ayrılıyor.

2'nci Lig'de A takım kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu kaybedecek Akhisar'da daha önce mazeret bildirmeden ilçeyi terkeden Sissoko'nun yanı sıra 6 yıldır kadroda yer alan Milan Lukac, henüz devre arasında alınan Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter ve FIFA'da hiçbir futbolculuk geçmişi olmadan transfer edildiği ortaya çıkan Martins Onyebueke serbest kalacak.

Sissoko, Onyebueke, Lukac'ın sözleşmeleri biterken, kontratları devam eden Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak. Akhisar'da yabancıların çoğunun cuma günü Ümraniyespor'la oynanacak sezonun son maçını beklemeden ayrılacağı öğrenildi.

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Akhisarspor'da yabancılar serbest
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