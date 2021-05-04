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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Birkaç sene önce olsa döverdim!

Birkaç sene önce olsa döverdim!

, oyuna girmek istemeyen Gomes ile soyunma odasında küfür eden Novikovas için sert çıktı: Burası dingonun ahırı değil. Ahlaksızlık... Biletleri hemen kesilmeli

Erzurumspor'un hücum oyuncularından Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Teknik direktör Yılmaz Vural, talebesi ile bir süre konuştu ancak ikna edemedi. Vural, Gomes'in ayağının iyi olmadığını söyleyerek oyuna girmek istemediğini dile getirdi. Deneyimli hoca, "Hiçbir şeyi yok, ekonomik sıkıntıları olduğu için bunu yapıyor. Bir yabancıyı oyundan çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Birkaç sene önce olsa döverdim, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas soyunma odasında bize küstahlık yaptı. Yönetimden rica edeceğim, bu arkadaşları gerekirse otobüse bile almasınlar. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Düşeceksek adam gibi düşelim. Yabancılar iki ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikâyete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım?" şeklinde isyan etti.

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Birkaç sene önce olsa döverdim!
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