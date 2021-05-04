Yılmaz Vural, oyuna girmek istemeyen Gomes ile soyunma odasında küfür eden Novikovas için sert çıktı: Burası dingonun ahırı değil. Ahlaksızlık... Biletleri hemen kesilmeli
Erzurumspor'un hücum oyuncularından Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Teknik direktör Yılmaz Vural, talebesi ile bir süre konuştu ancak ikna edemedi. Vural, Gomes'in ayağının iyi olmadığını söyleyerek oyuna girmek istemediğini dile getirdi. Deneyimli hoca, "Hiçbir şeyi yok, ekonomik sıkıntıları olduğuiçin bunu yapıyor. Bir yabancıyı oyundançıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfürbırakmamış. Birkaç sene önce olsa döverdim, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas soyunma odasında bize küstahlık yaptı. Yönetimden rica edeceğim, bu arkadaşları gerekirse otobüse bile almasınlar. Yabancı futbolcularburayı dingonun ahırı sanıyor. Biz kimsenin oyuncağıdeğiliz. Düşeceksek adam gibi düşelim. Yabancılar iki ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikâyete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım?" şeklinde isyan etti.