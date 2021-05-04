Erzurumspor'un hücum oyuncularından Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Teknik direktör Yılmaz Vural, talebesi ile bir süre konuştu ancak ikna edemedi. Vural, Gomes'in ayağının iyi olmadığını söyleyerek oyuna girmek istemediğini dile getirdi. Deneyimli hoca,Birkaç sene önce olsa döverdim, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas soyunma odasında bize küstahlık yaptı. Yönetimden rica edeceğim, bu arkadaşları gerekirse otobüse bile almasınlar.Yabancılar iki ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikâyete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım?" şeklinde isyan etti.