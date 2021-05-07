Adana Demirspor'un golcüsü Pa Dibba'dan Samet Aybaba'ya övgü!

'BİREYSELLİKTEN ÇIKIP TAKIM OLARAK OYNAMAYA BAŞLADIK'

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın takımın başına geçmesiyle ekip olarak kenetlenme duygularının arttığını vurgulayan Pa Dibba, ligin ilk yarısında şansın yanlarında olmadığını fakat şu an en üst seviyede çalışarak şanslarını kendilerinin yarattığını dile getirdi. Önlerindeki son 90 dakikaya odaklandıklarını belirten Dibba, "Umuyorum güzel bir şekilde bitireceğiz. Bir insanın gözlerine baktığınızda size nasıl bir enerji verdiğini anlarsınız. Samet hoca bize özgüven verdi. Kendisi de çok özgüvenli bir insan. Takıma bunu yansıttı. Samet hocanın gelmesiyle beraber bireysellikten çıkıp takım olarak oynamaya başladık" diye konuştu.