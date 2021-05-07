Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiltere'den ilginç talep! "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli..."

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, bu sezon 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalde iki İngiliz ekibi olan Manchester City ve Chelsea'yi karşı karşıya getirecek.
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre, finale kısa bir süre kala, İngiltere Hükümeti'nden beklenmedik ve ilginç adımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi "yüksek riskli" ülkeler arasına alan İngiltere, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'ya başvuru yaparak finalin İngiltere'ye taşınmasını talep etti.
"TARAFTARLAR TÜRKİYE'YE GİTMEMELİ"
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli diyerek, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeliler. Federasyonumuz, finali İngiltere'ye getirmek için UEFA'yla görüşüyor. Biz de finali burada oynatmaya açığız ancak son karar UEFA'nın." ifadelerini kullandı.
Daha önce UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, yaptığı açıklamada, UEFA'nın finali İstanbul'dan almayı düşünmediğini aktarmıştı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
YÖNETİCİLER ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDAN İNCELEMELERDE BULUNDU
İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek İngiliz ekipleri, Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açılamada, "TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü. Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi-gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Kovid-19 tedbirleri görüşüldü. İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü." ifadeleri yer aldı.