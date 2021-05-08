Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Son 3 haftaya girilen ligde, sezonun son derbisi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. 81 puana sahip olan Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse diğer ihtimallere göre şampiyonluğu ilan edebilir. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı da Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkındaki araştırmaları arttırdı. Bu noktada, Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusu, siyah beyazlı camiaya gönül vermiş taraftarların en çok araştırdığı konu durumunda. Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi 81 puana sahip durumda. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 76 puanda. Peki, Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse şampiyon olacak mı? İşte ihtimaller...