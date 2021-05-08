Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Son 3 haftaya girilen ligde, sezonun son derbisi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. 81 puana sahip olan Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse diğer ihtimallere göre şampiyonluğu ilan edebilir. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı da Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkındaki araştırmaları arttırdı. Bu noktada, Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusu, siyah beyazlı camiaya gönül vermiş taraftarların en çok araştırdığı konu durumunda. Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi 81 puana sahip durumda. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 76 puanda. Peki, Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse şampiyon olacak mı? İşte ihtimaller...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY'I YENERSE ŞAMPİYON OLUR MU?
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup eder Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyon olacak. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe mağlup olursa yine şampiyonluk gelecek.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.