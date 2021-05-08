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Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:43 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:52

, ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı! Yıllık ücreti 30 milyon Euro

PSG, Neymar ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı! Yıllık ücreti 30 milyon Euro

Fransız devi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı 'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı. Neymar'ın vergi gideri ve bonuslar harici yıllık 30 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. , Neymar'ın ardından gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'yi de yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

Fransız devi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı. Neymar'ın vergi gideri ve bonuslar harici yıllık 30 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya dünya transfer rekoru kırılarak Fransız devine gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu, 2019'da eski takımı Barcelona'ya gitmek istediğini açıklamış; ancak geçen sezon kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra kararını değiştirmişti.

SIRA MBAPPE'DE
PSG, Neymar'ın ardından gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe'yi de yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

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PSG, Neymar ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı! Yıllık ücreti 30 milyon Euro
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