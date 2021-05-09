TFF 1. Lig puan durumu! CANLI TFF 1. Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması nasıl? İşte güncel puan durumu

TFF 1. Lig bugün nefes kesen maçlara sahne olacak. Zirve mücadelesinde aynı puana sahip 3 takımdan Adana Demir, Giresunspor ve Samsunspor'dan ikisi direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Bugünkü maçların sonuçlarına göre Altınordu ve Keçiören takımlarından bir tanesinin Play-Off'a girmesi kesinleşecek. İşte heyecan dolu anlara sahne olması beklenen 34. Hafta TFF 1. Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması…
Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi son haftaya taşındı.
67'şer puan ve averajla sıralanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan ikisi pazar günü Süper Lig vizesi alacak.
61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana ulaşan Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde, play-off'ta yer alacak 4. ve son ekip 57 puanı bulunan Altınordu veya 55 puanlı Ankara Keçiörengücü olacak.
Süper Lig biletini alan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinde, üçüncü takım ile altıncı, dördüncü ekiple de beşinci karşılaşacak.
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)